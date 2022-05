Barcelona já terá assegurado reforço para o meio-campo, De Jong de saída

Barcelona e Valência chegaram a acordo para a transferência de Carlos Soler, segundo o jornal AS. Médio espanhol deverá custar 20 milhões de euros.

O meio-campo do Barcelona deverá contar com Carlos Soler em 2022/23. O jornal AS escreve, esta segunda-feira, que os culé já chegaram a acordo com o Valência, num negócio que deverá render 20 milhões de euros.

E com a chegada do espanhol, de 25 anos, Frenkie de Jong deverá despedir-se dos blaugrana. De acordo com a mesma publicação, o clube catalão decidiu vender o médio neerlandês e tem como objetivo encaixar 70 milhões de euros. Manchester United e Bayern estarão de olho no jogador.

Soler fez toda a carreira, incluindo a formação, no Valência. Tem 12 golos e cinco assistências esta temporada, repartidos por 34 jogos.

Foi também chamado à seleção espanhola em seis ocasiões e já marcou por duas vezes.