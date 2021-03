Barcelona já terá acertado pré-acordo com médio do Liverpool

Clube catalão já prepara a próxima época e, de acordo com a imprensa inglesa, "amarrou" o primeiro reforço.

Alvo de longa data do Barcelona, Gini Wijnaldum já terá acertado um pré-acordo com vista à transferência para o clube catalão no final da presente temporada.

A informação é avançada pelo Sunday Times, que escreve que o médio holandês vai mesmo reforçar a equipa orientada por Ronald Koeman. Wijnaldum, de 30 anos, termina contrato com o Liverpool em junho próximo e poderá, deste modo, converter-se na primeira contratação de Joan Laporta no regresso à presidência do Barça.

Formado no Feyenoord, Wijnaldum passou também por PSV e Newcastle, além do Liverpool, que, pela sua aquisição, desembolsou 27,5 milhões de euros. No último verão, a chegada de Thiago Alcântara a Anfield "roubou-lhe" algum espaço nas opções de Jurgen Klopp. Agora, a saída afigura-se como o próximo passo.