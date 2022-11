Barcelona já prepara plano de inverno: quem pode sair e entrar em Camp Nou

Catalães podem vir a jogar 40 partidas em seis meses e Xavi não quer falhas no plantel. É mais provável que entrem reforços do que saia algum atleta, precisamente por causa disso

Em primeiro no campeonato e com o play-off da Liga Europa em mira, diante do Manchester United, o Barcelona já prepara um plano para atacar o mercado de janeiro. Os catalães perderam Piqué e, por isso, devem chegar reforços para Xavi.

De acordo com o AS, os responsáveis máximos do clube, com treinador incluído, vão começar as reuniões esta semana tendo em vista as possíveis operações para janeiro. O Barcelona pode vir a jogar 40 partidas na segunda metade da época e não há assim tanta quantidade, especialmente depois da saída de Piqué.

Precisamente na posição de central, o interesse em Iñigo Martínez deve voltar para ficar. O Barcelona conta com quatro centrais, mas alguns deles têm tido várias lesões. Para lateral pode chegar mais um elemento para a direita, uma vez que o canhoto Baldé tem sido obrigado a uma adaptação, com o argentino Foyth a ser o mais pretendido.

Quanto a saídas, Memphis Depay pode ainda abandonar Camp Nou. A ausência prolongada não ajuda o neerlandês, que tem pela frente muita concorrência em comparação com o passado recente.