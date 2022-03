Barcelona humilha Real no Bernabéu e fica a três pontos do segundo lugar

Triunfo por 0-4 deixa catalães mais perto do Sevilha, que voltou a perder pontos. Golos de Aubameyang, em dose dupla, Ferrán e Araújo fizeram a diferença

No Bernabéu, o Barcelona voltou a golear. Os catalães, que até tinham sido pouco felizes nas últimas deslocações, mas que já conseguiram resultados históricos na casa do rival, venceram por 0-4 e ficaram mais perto do segundo lugar.

Os catalães foram sempre mais fortes e chegaram ao intervalo a vencer por 0-2, depois dos golos de Aubameyang e Araújo. No início do segundo tempo, mais dois tentos, por Aubameyang, que bisou, e Ferrán Torres.

Com o triunfo folgado, o Barcelona aproveitou o empate do Sevilha para se aproximar mais do segundo lugar, que está à distância de três pontos, com os catalães a terem menos um jogo. O Real, com o desaire, tem mais nove pontos do que o emblema andaluz.