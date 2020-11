Barcelona homenageia Maradona e coloca bandeiras a meia haste

Pela memória de El Pibe, que ali conquistou duas taças e marcou 38 golos em duas épocas

O FC Barcelona colocou hoje as bandeiras de Camp Nou a meia haste, em sinal de luto pela morte de Diego Maradona, antiga "estrela" do futebol mundial, que representou os catalães entre 1982 e 1984.

Nas instalações do clube, as bandeiras azul e grená com o escudo do Barcelona, bem como as bandeiras da Catalunha e da cidade, foram içadas a meia haste, em memória de El Pibe.

No FC Barcelona, que representou após uma época no Boca Juniors, Maradona conquistou uma Taça do Rei de Espanha e uma Supertaça espanhola, tendo disputado 59 jogos e marcando 38 golos em duas épocas.

Considerado um dos melhores futebolistas da história, Maradona morreu na quarta-feira, aos 60 anos, anunciou o agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.