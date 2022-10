Barcelona goleou e o homem da noite foi Dembelé: um golo e três assistências

O francês Ousame Dembelé, autor de um golo e de três assistências, foi peça fundamental na goleada de 4-0 aplicada pelo Barcelona na receção ao Athletic Bilbau, na 11.ª jornada da Liga espanhola.

O resultado mantém os catalães perto do líder Real Madrid, sábado vencedor do Sevilha por 3-1. A equipa da capital está com 31 pontos e o Barça com 28.

Xavi Hernández deu-se muito bem com o esquema, em estreia, de quatro centro-campistas - Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi e Pedri -, mas foi mesmo o extremo francês o grande desequilibrador, em Camp Nou.

Dembelé foi hoje o único extremo a jogar de início e, aos 12 minutos, começou o seu festival, com um cabeceamento certeiro, a passe de Robert Lewandowski. O polaco arrastou a defesa à linha e centrou atrasado, oferecendo o golo.

Depois, Dembelé retribuiu aos 22 minutos, para o golo de Lewandowski, já depois de Sergi Roberto ter feito o 2-0 aos 18, também a passe do gaulês.

A intensidade do jogo abrandou depois um pouco, já a gerir esforço para a próxima partida, contra o Bayern Munique, na Liga dos Campeões, mas ainda havia tempo para um quarto golo, novamente construído por Dembelé e finalizado por Ferran Torres, aos 73 minutos.

Dembelé saiu aos 75 minutos, para a ovação, sendo substituído por Pablo Torre.

Mais cedo, o Atlético de Madrid isolou-se no terceiro lugar do campeonato, também com exibição de gala de outro internacional francês, Antoine Griezmann.

Os seus dois golos em Sevilha permitiram hoje ao Atlético ganhar ao Betis, por 2-1, e subir ao terceiro lugar, com 23 pontos, mais um do que a Real Sociedad.