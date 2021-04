Barcelona goleia o Athletic Bilbao e conquista a Taça do Rei

Messi brilhou e o Barcelona conquistou a Taça do Rei, goleando o Athletic Bilbau por 4-0.

O Barcelona conquistou pela 31.ª vez a Taça do Rei, ao golear o Athletic Bilbau por 4-0, com um bis de Lionel Messi.

Apesar do resultado final volumoso, o Barcelona chegou ao intervalo do jogo disputado em Sevilha empatado 0-0 e a equipa catalã só iniciou a goleada ao fim de uma hora de jogo, com o internacional francês Antoine Griezmann a inaugurar o marcador.

Seguiu-se, três minutos depois, novo golo do Barça, desta vez pelo internacional holandês Frank De Jong, antes de Lionel Messi abrir o livro, com mais dois golos, aos 68 e 72, fixando o resultado, uma vez que o vídeoárbitro (VAR) não sancionou o que seria o quinto golo do Barça, aos 86, marcado por Griezmann.

Se este foi o primeiro título conquistado por Ronald Koeman enquanto treinador dos catalães, para o FC Barcelona foi 31ª Taça do Rei a entrar na sua vitrina de troféus, sendo o recordista desta competição, seguido do seu adversário de hoje, o Athletic Bilbau, que venceu a prova por 23 vezes, ainda que a última remonte à distante época de 1983/84.

O detentor do troféu era a Real Sociedad, que também bateu o Athletic Bilbau na final da Taça do Rei da época 2019/20, disputada há duas semanas, depois de ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.