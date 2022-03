Barcelona goleia e fica mais perto do segundo lugar na La Liga

O Sevilha empatou e agora tem o Barcelona e o Atlético de Madrid a cinco pontos.

O Barcelona somou a quarta vitória seguida na Liga espanhola e aproximou-se do segundo lugar, após golear em casa o Osasuna, por 4-0, com um bis de Ferran Torres, na 28.ª jornada.

Com este triunfo, um dos mais expressivos da temporada, a equipa catalã aproveitou da melhor forma o empate do Sevilha no campo do Rayo Vallecano e segue no terceiro posto em igualdade com o Atlético Madrid, mas agora a cinco pontos do segundo posto e com menos um jogo que os dois rivais.

Ferran Torres foi a figura da partida ao assinar dois golos, aos 14, de grande penalidade, e aos 21 minutos, com o gabonês Aubameyang a aumentar a ainda mais a diferença, aos 27, e Puig a fechar a contagem, aos 75.

Por seu lado, o Osasuna, apesar do desaire pesado, segue num confortável 11.º posto, com 35 pontos, e praticamente com a manutenção assegurada.

Em outros jogos do dia, o Betis, com William Carvalho como suplente utilizado, venceu na receção ao Athletic Bilbau, por 1-0, e está em quinto na tabela, enquanto a Real Sociedad triunfou pelo mesmo resultado na receção ao Alaves.