Barcelona goleia Ceuta, da terceira divisão, e continua na Taça do Rei

Redação com Lusa

O Barcelona qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha, ao vencer em casa do Ceuta, do terceiro escalão, por 5-0.

Na visita ao norte de África, os blaugrana, quatro dias depois de vencerem a Supertaça, adiantaram-se no marcador aos 41 minutos, pelo brasileiro Raphinha, que passou por Vitória de Guimarães e Sporting.

Na segunda parte, Robert Lewandowski aumentou a vantagem dos catalães, aos 50 minutos, com o internacional espanhol Ansu Fati (70) e o costa-marfinense Franck Kessie (77) a marcarem também, antes de o polaco bisar, aos 90.

O Barcelona, que tem 31 Taças do Rei, cinco das quais nos últimos oito anos, regressa aos quartos de final, depois de, na última temporada, ter caído na fase anterior.

Sem o Ceuta, o último representante dos escalões inferiores, os quartos de final apenas vão ter clubes da principal liga espanhola, com o Barcelona, a juntar-se a Real Sociedad, Sevilha, Valência, Athletic Bilbau, Osasuna e Atlético de Madrid, enquanto Villarreal e Real Madrid discutem ainda hoje a última vaga.