Barcelona garante: Ansu Fati é "intransferível"

Xavi promete continuidade do camisola 10, associado a vários clubes nas últimas semanas

Associado a uma saída e, pelos vistos, pouco popular junto dos adeptos, Ansu Fati recebeu um voto de confiança do treinador do Barcelona. Em conferência de imprensa, Xavi garantiu: o extremo não está no mercado.

"Ansu Fati é intransferível. Ninguém é transferível. Estamos a falar da venda de Ansu? Não compreendo. Ele é um jogador muito importante e eu tenho uma esperança tremenda", afirmou o técnico dos catalães, em declarações aos jornalistas.

Poucas vezes titular, o camisola 10 leva seis golos e três assistências em 2022/2023.