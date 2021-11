Barcelona ganha fora ao Villarreal e aproxima-se dos lugares europeus

A formação blaugrana, agora comandada por Xavi, somou a segunda vitória seguida no campeonato.

O Barcelona bateu este sábado o Villarreal por 3-1, com os quatro golos da partida da Liga espanhola de futebol a serem apontados no segundo tempo, e os catalães a ficarem a apenas um ponto dos lugares europeus.

Depois do empate caseiro a zero com o Benfica na Liga dos Campões, o FC Barcelona impôs-se na 15.ª jornada da La Liga ao Villarreal, graças aos golos dos holandeses Frenkie de Jong (48) e Memphis Depay (88) e do brasileiro Philippe Coutinho (90+4), com o nigeriano Samuel Chukwuez a marcar aos 76 o único tento dos anfitriões.

A formação blaugrana, agora comandada por Xavi, somou a segunda vitória seguida no campeonato e segue no sétimo lugar, com 23 pontos, enquanto o Villarreal é 12.º com 16.

Nos outros jogos do dia em Espanha, o Celta Vigo (13.º com 16 pontos) bateu fora o Alavés (15.º com 14), por 2-1, com golos de Santi Mina (11) e Iago Aspas (70), enquanto Joselu marcou o único golo dos anfitriões aos 21.

O Valência (nono com 19 pontos) e o Rayo Vallecano (quinto com 24) empataram a uma bola, com Soler a adiantar aos 19 minutos, da marca de onze metros, a formação do extremo luso Gonçalo Guedes, que foi substituído aos 62, e Isi Palazon a ditar o empate aos 64.

Os portugueses Bebé e Kevin Rodrigues saltaram do banco do Rayo Vallecano aos 79 e 90+3, respetivamente.

Já o duelo entre Maiorca (14.º com 16 pontos) e Getafe (19.º com 10) terminou empatado sem golos.