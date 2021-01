Barcelona ganha em Huesca e sobe a quinto na Liga espanhola

Ainda sem alguns titulares habituais, e outros em fraco rendimento, como Antoine Griezmann, o Barcelona subiu ao quinto lugar,

O Barcelona ganhou para a La Liga por 1-0 no terreno do promovido Huesca, numa jornada em que o líder Atlético de Madrid sofreu, mas superou o Alavés, por 2-1.

Com as equipas de Madrid em vantagem no campeonato, o terceiro lugar ainda vai sendo para a Real Sociedad após 17 rondas, apesar da equipa basca de San Sebastian ter voltado a 'escorregar', ao empatar em casa com o Osasuna, por 1-1.

No último jogo do dia, em Huesca, Lionel Messi foi muito ativo no domínio do 'Barça', mas a equipa só conseguiu chegar ao golo por uma vez - foi aos 27 minutos, com um passe perfeito do argentino para a concretização do médio neerlandês Frenkie De Jong.

Ainda sem alguns titulares habituais, e outros em fraco rendimento, como Antoine Griezmann, o FC Barcelona subiu ao quinto lugar, com 28 pontos em 16 jogos, beneficiando do empate de sábado do Sevilha com o Bétis, no dérbi andaluz.

Antes, o Atlético de Madrid reassumiu a liderança do campeonato, ao vencer fora o Alavés por 2-1, com golos de Marcos Llorente (41) e Luís Suárez (90), a passe do português João Félix, e já depois da equipa da casa marcar num autogolo de Felipe (84).

Os 'colchoneros' estão com 38 pontos (e dois jogos em atraso), contra 36 de Real Madrid, 30 de Real Sociedad, 29 de Villareal e 28 de FC Barcelona.

A Real Sociedad está agora longe do bom começo e a partir do final de novembro empatou três jogos e perdeu outros três.

Na última jornada, a Real Sociedad tinha regressado às vitórias, fora com o Athletic Bilbau (1-0), mas hoje, frente ao penúltimo classificado, voltou a mostrar poucos argumentos para uma candidatura mais séria aos lugares da frente.

O Osasuna marcou primeiro, por Jonathan Calleri, aos 20 minutos, após o que os bascos minimizaram os danos, com o golo da igualdade no início da segunda parte, por Barrenetxea Muguruza, aos 46 minutos.

Quanto ao Athletic Bilbau despediu o treinador Gaizka Garitano, poucas horas após a vitória da equipa frente ao Elche, por 1-0.

O lugar do técnico começou a ser questionado nas últimas semanas, mas nada fazia prever a sua saída após vencer hoje, num jogo em que o Athletic dominou e podia ter vencido por uma vantagem mais larga. A equipa garantiu a vitória aos 25 minutos, graças a um golo de Iker Muniain.

Também hoje, o Eibar, com Paulo Oliveira e Rafa a titulares na defesa, recebeu e venceu o Granada, com Rui Silva na baliza, por 2-0. Bryan Gil, aos 55 e 76, fez os golos.