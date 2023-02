Barcelona falhou contratação de lateral por 18 segundos. FIFA vai decidir

Com a saída de Bellerín para o Sporting, o Barcelona fechou a contratação de Julián Araujo, dos LA Galaxy. Mas a documentação entrou no sistema 18 segundos depois do permitido... A decisão final cabe à FIFA.

No último dia do mercado de transferências de janeiro, o Barcelona contratou Julián Araujo aos Los Angeles Galaxy, da MLS. Mas a documentação só foi entregue 18 segundos depois da hora permitida, pelo que o negócio poderá, afinal, não se concretizar.

Os dois clubes levaram o caso à FIFA e o organismo que tutela o futebol mundial vai agora tomar uma decisão.

"Não chegámos a tempo devido a um erro informático. Estamos a tentar perceber o porquê desse erro ter acontecido. Provavelmente foi devido ao sistema, já que são 18 segundos. Não sei qual será a decisão da FIFA", adiantou o diretor do futebol do Barcelona, Mateu Alemany.

O lateral direito de 21 anos foi contratado para jogar pela equipa B, mas com perspetiva de poder subir à formação principal. A transferência surgiu ao mesmo tempo da saída de Héctor Bellerín para o Sporting, por empréstimo, e ficou fechada por dois milhões de euros por 50 por cento do passe - com a opção de adquirir mais 40 por cento do passe por outros dois milhões de euros.

O norte-americano, que também tem nacionalidade mexicana, por quem é internacional, fez toda a carreira nos LA Galaxy.