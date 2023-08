Barcelona estreia-se na nova época com "escorregadela" em Getafe

A expulsão de Raphinha não explica o desaire, visto que a situação de inferioridade numérica durou 15 minutos, porque o avançado do Getafe, Jaime Mata, também seria expulso

Barcelona escorregou logo de entrada na Liga espanhola 2023/24 ao empatar sem golos em Getafe, um percalço que começou a desenhar-se com a expulsão de Raphinha ainda antes do intervalo.

O extremo brasileiro, ex-Sporting, viu um amarelo, aos 38 minutos, por protestos, só que acabaria expulso com vermelho direto, aos 42, por uma cotovelada num adversário, deixando os catalães reduzidos a 10 unidades.

No entanto, a expulsão de Raphinha não explica o desaire, visto que a situação de inferioridade numérica durou 15 minutos, porque o avançado do Getafe, Jaime Mata, também seria expulso, aos 57, por acumulação de cartões amarelos, deixando tudo como começou.

A equipa catalã exerceu pressão asfixiante no último quarto de hora, mas revelou muita precipitação de falta de discernimento, perante um Getafe que nunca se desmontou no seu sistema defensivo, coeso e com um compromisso total dos seus jogadores, entre os quais o central português Domingo Duarte.

Na parte final do desafio, o árbitro deu mais 16 minutos, por causa de inúmeras paragens do jogo, mas o que relevou foi a falta de cabeça com que o Barcelona geriu a pressão final, quiçá fruto da juventude de muitos dos seus jogadores.

Xavi Hernández, entretanto já expulso do banco de suplentes dos campeões espanhóis, lançou três deles no último quarto de hora, a nova 'coqueluche' da formação Lamina Yamal, Gavi e Ansu Fati, mas a verdade é que a equipa não foi capaz de criar desequilíbrios no último terço do campo.

Em cima da hora para terminar, o central Ronald Araújo sofreu falta para penálti, mas uma bola no braço de Gavi, que ganhou o lance, no momento precedente, retirou ao Barça a possibilidade de dispor uma soberana situação para vencer a partida.

Nos outros dois jogos do dua, o Osasuna foi a Vigo vencer o Celta, por 2-1, com golos de Rúben Garcia e Moi Gómez, aos 24 e 74 minutos, respetivamente, numa partida em que o internacional luso Gonçalo Paciência não chegou a sair do "banco" dos galegos, enquanto o Betis precisou de esperar pelo tempo de compensação para garantir um triunfo no terreno do Villarreal, por 2-1.

A equipa sevilhana colocou-se na frente do marcador, por Ayoze Pérez, aos 20 minutos, e os anfitriões igualaram, aos 61, pelo central Jorge Cuenta. Contudo, aos 90+5 minutos, o brasileiro Willian José garantiu o triunfo dos béticos, que contaram com o guarda-redes português Rui Silva como titular.