Barcelona estará a um passo de conseguir o primeiro reforço para 2022/23

Central do Chelsea deverá mudar-se para Camp Nou na próxima temporada.

Já não é uma novidade o alegado interesse do Barcelona em Andreas Christensen, central que termina contrato com o Chelsea em junho, podendo assinar a custo zero por qualquer clube. Agora, o jornal "Sport" avança que o internacional dinamarquês é mesmo o alvo do emblema "blaugrana" para a próxima temporada que tem as negociações mais avançadas. Em cima da mesa estará um contrato de quatro anos e, de acordo com as mesmas informações, estará praticamente fechado.

O clube espanhol vem negociando esta operação há vários meses e aguarda a assinatura definitiva, embora o jogador já tenha dado o "sim" verbal à mudança para Camp Nou, enquanto se aguarda uma reunião final com o Chelsea, diz o "Sport".

Sempre segundo o diário desportivo espanhol, Christensen já quis mudar-se para Barcelona há duas temporadas, mas o clube londrino negou a saída. Ele chegaria agora para reforçar a defesa blaugrana no novo projeto em marcha, que tem uma pequena revolução em vista.