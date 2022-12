Barcelona está apertado pelo fair-play financeiro e não vai reforçar-se em janeiro

A garantia chega do programa "El Larguero", sendo avançado que o Barcelona também não terá grande margem para compras no verão.

O jornalista Santi Ovalle, em direto para o programa "El Larguero" da rádio Cadena SER, revelou na quarta-feira que o Barcelona não planeia reforçar-se neste mercado de inverno e no próximo verão, devido a estar apertado pelo fair-play financeiro da UEFA.

O clube catalão não terá margem salarial para incorporar novos jogadores num futuro próximo, pelo que essa opção será apenas contemplada em casos extremos de necessidade. No entanto, a situação poderá melhorar ligeiramente caso o capitão Sergio Busquets saia do clube, o que só deverá acontecer no final da época.

Assim sendo, a prioridade do Barcelona para os próximos defesos passa por "arrumar a casa" em termos de renovações - em breve deverão começar as negociações com Alejandro Balde, Ronald Araújo e Inaki Pena - com Marcos Alonso e Ousmane Dembélé a serem dossiers para o verão.