Barcelona está a negociar a renovação de contrato de Dembelé, confirma Xavi

Redação com Lusa

O treinador do Barcelona, Xavi, disse esta quarta-feira que o clube "está a trabalhar para renovar" o contrato com o internacional francês Ousmane Dembélé, cujo vínculo ao clube catalão de futebol termina em junho.

"Espero que possamos contar com ele. Somos uma equipa melhor com ele, assim como o Ronald Araújo e Gavi", outros jogadores que acabam contrato no final da época, explicou o técnico.

Xavi Hernández falava em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa.

O comportamento do avançado francês desde que o novo treinador chegou, em novembro de 2021, "tem sido exemplar", no treino e não só, assim como "a sua atitude".

Dembélé é, hoje, "um jogador muito motivado e muito feliz, um grande profissional", tendo este ano, o quinto em Barcelona, cumprido 22 jogos e marcado dois golos, todos eles depois da saída de Ronald Koman do comando técnico.

As duas partes têm estado envolvidas numa novela em torno da sua continuidade e, em janeiro, tanto Xavi como o presidente culé, Joan Laporta, pediram ao extremo de 24 anos que decidisse se ficava ou queria sair a custo zero.