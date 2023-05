Barcelona esfrega as mãos por Lenglet: "Tipo de jogador que queremos"

Central francês deverá ser adquirido pelo Tottenham a título definitivo. Milhões podem dar jeito a um clube que tem processos importantes para resolver

Clement Lenglet é um dos objetivos do Tottenham para a próxima temporada. Os londrinos querem adquirir o central a título definitivo, algo que agrada ao Barcelona, que detém o passe do francês.

"As negociações para a permanência do Lenglet no Tottenham terão lugar no verão. Eu diria que Lenglet é o tipo de jogador que queremos. É um profissional e está a fazer um bom trabalho. Vamos falar com ele no verão", explicou Ryan Mason, técnico interino dos spurs.

Depois das chegadas de Koundé e de Christensen, o Barcelona não está interessado em dar uma nova oportunidade a Lenglet. Os milhões que o francês pode custar ao Tottenham, isso sim, serão uma ajuda preciosa para um clube que, no próximo verão, tentará inscrever Gavi e Araujo, para além do hipotético regresso de Messi.