Barcelona escolhe discípulo de Busquets para o meio-campo

Oriol Romeu, formado no clube, saiu por estar tapado pelo ex-capitão blaugrana

Segundo escreve o jornal AS, Oriol Romeu é o escolhido pelo Barcelona para colmatar a saída de Sergi Busquets.

Oriol Romeu é formado no clube catalão e chegou a ser utilizado em 2010/11 na equipa principal, mas acabou por sair na época seguinte, para o Chelsea, à procura dos minutos que não ia ter no clube blaugrana com a presença de Busquets.

Depois seguiu carreira no Valência, Estugarda, Southampton e na última época atuou no Girona.

Aos 31 anos, o discípulo de Busquets pode voltar a casa para o lugar da sua referência.

O Barcelona nos últimos tempos analisou as possibilidades de contratar Zubimendi, Dani Parejo, Palhinha e Rúben Neves, entre outros, e segundo o AS a escolha recai num jogador da casa que finalmente terá a sua oportunidade.