Barcelona esclarece natureza do pagamento a ex-dirigente de arbitragem

O Barcelona reagiu esta quarta-feira à notícia avançada por um programa da rádio "SER Catalunya" que revelou que, no âmbito de uma investigação levada a cabo pelo fisco espanhol, o clube pagou 1,4 milhões de euros a uma empresa detida por José María Negreira, vice-presidente do Comité de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) entre 1994 e 2018, ao longo de dois anos, de 2016 a 2018.

No âmbito da investigação, o antigo árbitro e o filho já prestaram declarações à autoridade tributária, assegurando que esses pagamentos não declarados não se trataram de "favores" ao Barcelona, mas sim remuneração por serviços de assossoria, que incluíam explicar aos jogadores como se deveriam comportar diante dos árbitros.

Por via de comunicado, o Barcelona, sem mencionar o nome de Negreira, explica que o pagamento em questão foi resultado de ter solicitado relatórios técnicos em formato de vídeo sobre jogadores a atuar em divisões secundárias do futebol espanhol, destinados ao secretariado do clube, uma prática que descreve como "comum em clubes profissionais de futebol".

Leia o comunicado na íntegra:

"Após a divulgação noticiosa realizada hoje pela Ser Catalunya no programa Què t'hi jugues, o Barcelona, ciente dos factos que o Fisco está a investigar em relação a pagamentos feitos a empresas externas, pretender tornar claro que:

O Barcelona contratou os serviços de um consultor técnico externo no passado, que providenciou, em formato de vídeo, relatório técnicos relativos a jogadores das categorias inferiores de Espanha para o secretariado técnico do clube.

Além disso, a relação com o provedor externo foi ampliada com relatório técnicos relacionados com arbitragem profissional que era destinada a complementar a informação requerida pela equipa técnica do plantel principal e da subsidiária, uma prática comum em clubes profissionais de futebol.

Atualmente, este tipo de serviços externos cabe a um profissional pertencente à Área do Futebol. O Barcelona lamenta que esta informação surja precisamente no melhor momento desportivo desta temporada. O Barcelona irá avançar com ações legais contra quem denigra a imagem do clube com possíveis insinuações contrárias à reputação da entidade que possam produzir em função desta informação".