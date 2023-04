Barcelona equaciona ataque a João Cancelo

Cancelo com a camisola do Bayern

No Bayern por empréstimo, João Cancelo não deverá ficar por solo alemão. O lateral português é altamente recomendado por Xavi.

Depois de sofrer, na quarta-feira, uma pesada derrota frente ao Real Madrid, o Barcelona mostrou que uma das maiores lacunas do plantel passa pela lateral da defesa. Xavi Hernández, treinador dos culés, vinca ser prioritária a contratação de um lateral, de forma a combater esta debilidade.

De acordo com o Mundo Deportivo, o Bayern não irá acionar a opção de compra por João Cancelo, estabelecida nos 70 milhões de euros, mas o defesa português, também não deverá regressar ao Manchester City, depois da incidência com Pep Guardiola.

O Barcelona pensa em Cancelo para a próxima temporada, pois a polivalência do luso deverá satisfazer as necessidades de Xavi. O internacional português já deverá estar a par do interesse catalão e abre ainda, segundo a publicação, a possibilidade para uma redução salarial - apenas se o clube apostar na sua contratação a longo prazo.

Em maio, o Barcelona saberá qual é o limite salarial para a próxima época, a partir desse momento, o futuro de Cancelo começa a ser discutido.

Recorde-se que também Messi e Bernardo Silva são alvos no verão.