Barcelona empresta guarda-redes ao Galatasaray

Inaki Pena foi cedido pelo Barcelona ao Galatasaray até ao final da época, sem opção de compra incluída no negócio

Pena, terceiro guarda-redes nas escolhas de Xavi, foi anunciado esta segunda-feira no Galatasaray, 15º classificado da liga turca.

Com ter Stegen e Neto à frente na hierarquia do Barcelona, Pena, que soma 22 anos e nunca se estreou com a camisola principal dos blaugrana, vai suprimir a ausência de Fernando Muslera, a contas com uma lesão grave.