Barcelona empata no dérbi, mas vai passar para 2023 na liderança da LaLiga

Barcelona está, agora, com os mesmos 38 pontos do Real Madrid, mas mantém a liderança do campeonato espanhol.

O dérbi de Barcelona terminou empatado 1-1, este sábado. Marcos Alonso abriu as contas, aos sete minutos, e Joselu, de grande penalidade, empatou para o Espanhol, aos 73'.

O jogo ficou também marcado pelas expulsões de Jordi Alba, por duplo amarelo, aos 78', e de Vinicius Souza, também com dois amarelos, aos 80'.

Apesar da escorregadela, o Barça mantém a liderança da LaLiga, com 38 pontos. Mas agora em igualdade pontual com o Real Madrid, segundo classificado. O Espanhol está no 16.º posto, com 13 pontos, apenas mais um que Sevilha e Cádiz, que ocupam os lugares de descida a par do Elche (4 pontos).