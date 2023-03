Barcelona em campo para voltar a ter Messi: a reunião e uma homenagem

Astro argentino termina contrato com o PSG no final da época.

Lionel Messi promete ser um dos grandes animadores do próximo mercado de transferências. Um dos melhores jogadores da história do futebol está em final de contrato com o PSG e, sem avanços firmes no que toca a uma renovação, torna-se um alvo apetecível para o verão.

Esta sexta-feira o jornal Mundo Deportivo escreve que o Barcelona já se movimenta no sentido de recuperar um jogador que durante anos a fio foi a grande estrela da equipa e de onde saiu em 2021 rumo a Paris.

A publicação adianta que Joan Laporta, presidente, já está em campo e fala mesmo de uma reunião que teve lugar em Barcelona com Jorge Messi, pai e agente do jogador de 35 anos. Uma eventual homenagem ao astro argentino foi o principal tema, mas esta é uma operação de charme para algo muito mais significativo: voltar a ver o astro argentino com a camisola do Barcelona em campo. Laporta irá, por isso, manter novos contactos para alcançar esse desejo.

A presença do treinador Xavi é também apontada como um trunfo. O agora técnico foi companheiro de equipa de Messi e a boa relação entre ambos prolongou-se no tempo.

Resta esperar pelos próximos capítulos de um tema que promete continuar a dar que falar.