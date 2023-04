O objetivo do clube é estender o vínculo até 2026 com o treinador

Três elementos da Direção do Barcelona estiveram na terça-feira reunidos com os representantes do treinador Xavi Hernández, com o objetivo de prolongarem o atual contrato, que é válido apenas por mais uma época (até junho de 2024).

O objetivo do clube é estender o vínculo até 2026 com o treinador, que está a um passo de garantir a conquista do título espanhol.