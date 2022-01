Barcelona e Wolverhampton de acordo: Traoré vai rumar à Catalunha

Internacional espanhol vai regressar ao Camp Nou.

Adama Traoré, saído do Barcelona em 2014, rumo ao futebol inglês, vai regressar, em breve, a Camp Nou.

As negociações entre o clube catalão e o Wolves estão na reta final e, sabe O JOGO, o internacional espanhol irá mesmo vestir a camisola do Barcelona no resto da época, só faltando definir os termos da transferência/cedência.

Traoré deverá viajar na sexta-feira para a capital da Catalunha.

O Barça, a par do Tottenham, deseja ter o veloz e corpulento avançado internacional espanhol do Wolverhampton. Os "spurs" estavam confiantes, no final da passada semana, em adquirir o jogador por cedência, mas a proposta apresentada - 20 milhões de de euros - não terá convencido a administração do Wolverhampton.