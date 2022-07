Barcelona e Bayern chegam a acordo por Lewandowski: 45 milhões mais cinco em variáveis

Lewandowski estes dias a treinar com o Bayern

O veterano avançado há muito que tinha vincado o seu desejo de rumar ao Barcelona, não mostrando interesse noutros emblemas.

O internacional polaco Robert Lewandowski apresentou-se há dias no Bayern de Munique, mas com a cabeça numa mudança para Barcelona. Após longas negociações, os dois emblemas chegaram finalmente a acordo e o experiente avançado estará já a caminho do clube catalão, informam vários meios em Espanha.

O acordo terá sido fixado nos 45 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais cinco por diversos objetivos.

O veterano avançado há muito que tinha vincado o seu desejo de rumar ao Barcelona, não mostrando interesse noutros emblemas. O Bayern tentou retê-lo no plantel, mas Lewandowski ficaria contrariado. Chegou mesmo a receber ameaças nas redes sociais por tornar pública a sua posição.

O Barcelona acaba de apresentar Raphinha, renovou Dembélé, e contratou ainda Kessie, Christensen e Pau Torres.

É esperado este sábado em Barcelona para assinar.