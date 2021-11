Barcelona e Al Sadd discutem acordo por Xavi, mas cataris estão irredutíveis

Jornal "Mundo Deportivo" assegura, por outro lado, que a rescisão do técnico espanhol e consequente ida para o "seu" Camp Nou está prestes a ficar alcançada

Decidida a convencer o Al Sadd a libertar Xavi, para que possa assumir a função de treinador da equipa principal do Barcelona, uma comitiva diretiva culé reuniu-se, esta quarta-feira, com o Al Sadd de forma a negociar a rescisão do técnico espanhol.

Esta mesma reunião foi confirmada pelo próprio CEO do clube catari. "Congratulamo-nos com a visita da delegação administrativa do Barcelona e apreciamos e respeitamos esta visita", referiu Al-Ali Turki, conforme se lê na rede social Twitter.

Pese a satisfação expressa por receber a comitiva, em Doha, composta pelo vice-presidente Rafa Yuste e o diretor-desportivo Mateu Alemany, o responsável do Al Sadd reiterou a vontade em manter Xavi, pelo que o clube se mantém irredutível.

"A posição do clube é clara desde o início. Estamos empenhados em ficar com o nosso treinador e não o podemos deixar partir nesta altura sensível da temporada", acrescentou Al-Ali Turki, na mesma publicação na rede social.

O jornal "Mundo Deportivo" mostrou, na edição online desta quarta-feira, o diretor-desportivo do Barcelona, Mateu Alemany, a falar, pessoalmente, com o agente de Xavi, durante a tarde, numa das bancadas do estádio onde jogou o Al-Sadd.

A versão do periódico desportivo espanhol é, todavia, distinta da veiculada pelo CEO do Al Sadd, dado que avançou, sem reservas, que o acordo para a rescisão de Xavi e consequente ida para o "seu" Camp Nou está prestes a ficar fechado.

Segundo a Imprensa espanhola, em função de informações veiculadas nos últimos dias, o Barça já tem o "sim" de Xavi, para se tornar o novo treinador culé. Apenas falta convencer o Al Sadd, com quem o técnico tem mais dois anos de contrato.