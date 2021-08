Barcelona deu início à era pós-Messi com uma vitória

Na primeira jornada da Liga espanhola, os catalães bateram a Real Sociedad por 4-2.

O Barcelona estreou-se este domingo na Liga espanhola com um triunfo caseiro perante a Real Sociedad (4-2), com o dinamarquês Martin Braithwaite em destaque, no primeiro jogo dos catalães após a saída de Messi.

Em Camp Nou, já depois de Pique ter aberto o marcador, aos 19 minutos, o avançado dinamarquês 'bisou', aos 45+2 e 59 minutos, e assistiu Sergi Roberto, aos 90+1, numa altura em que a equipa de Ronaldo Koeman tinha o triunfo em risco.

A perder por 3-0, a Real Sociedad fez dois golos praticamente seguidos, aos 82 e 85 minutos, por Cienfuegos e Oyarzabal, respetivamente, e reabriu a discussão pelo resultado, antes de Roberto confirmar a vitória da equipa da casa.

Este foi o primeiro encontro do Barcelona desde a saída do argentino Lionel Messi, que terminou contrato e rumou ao Paris Saint-Germain, pondo fim a um "reinado" que durava desde 2004/05.

Antes, o Atlético Madrid começou a defesa do título espanhol com um triunfo no campo do Celta Vigo, por 2-1, com um "bis" do argentino Ángel Correa.

Na 11.ª temporada consecutiva do também argentino Diego Simeone no comando técnico dos "colchoneros", Correa marcou aos 23 e 64 minutos e foi determinante no triunfo do Atlético Madrid, que não contou com o avançado português João Félix, a recuperar de lesão.

Pelo meio, aos 59 minutos, o veterano Iago Aspas fez o golo do Celta, na marcação de uma grande penalidade, num encontro que acabou com muita confusão entre os jogadores das duas equipas, com Mallo, do lado da equipa de Vigo, e Hermoso, no Atlético, a verem ambos o cartão vermelho direto (90+6), por agressão.