Barcelona define plano para contratar Foyth

Nico González deve ser usado como moeda de troca. Lateral do Villarreal é uma das prioridades dos catalães para a próxima temporada

Juan Foyth, defesa argentino, de 25 anos, continua a ser encarado como um dos objetivos do Barcelona para a próxima temporada. Os catalães querem o lateral e preparam um plano para convencer o Villarreal.

Segundo o AS, a estratégia do Barcelona passará por usar Nico González como moeda de troca. O médio, que está no Valência por empréstimo, não conta para Xavi e pode ser utilizado para amortizar o preço de Foyth.

Com o Villarreal a exigir 50 milhões de euros pelo internacional argentino, o Barcelona espera utilizar Nico e, assim, gastar apenas 30, até porque o clube continua a sonhar com o regresso de Messi e não poderá esticar a corda no que toca aos limites salariais.

No Villarreal desde 2020, Foyth, campeão do Mundo de seleções, tem sido quase sempre um indiscutível no Submarino Amarelo. Ao todo, são já 97 partidas com o clube.