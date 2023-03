Barcelona de olho em central do Manchester City

Laporte tem perdido espaço no Manchester City. Para chegar a Camp Nou teria de baixar o salário de forma considerável

Aymeric Laporte começa a ser um sonho possível para o Barcelona da próxima temporada. Com menos protagonismo no Manchester City do que noutras alturas, o internacional espanhol estaria disposto a sair de Inglaterra e a ingressar em Camp Nou.

De acordo com o AS, o jogador, que estaria interessado em juntar-se aos catalães, teria de baixar o salário, atualmente fixado nos sete milhões de euros anuais.

Com contrato até 2025, Laporte teria, também, de ser adquirido por um valor alto pelo Barcelona, uma vez que custou, há cinco anos, 65 milhões de euros aos cofres do Manchester City.

Quase sempre titular nas últimas temporadas, Laporte tem perdido espaço em 2022/2023. O internacional espanhol tem menos jogos do que todos os outros centrais do clube (Stones, Rúben Dias, Aké e Akanji).