Barcelona de custos apertados: mais reforços a custo zero a caminho

Avançado e lateral direito serão posições que vão merecer investimento, mas há outras compras de custo baixo já pensadas

O Barcelona continua a preparar a próxima temporada. Em Camp Nou, o fair-play financeiro e a própria tesouraria do clube levam a uma abordagem mais cautelosa no mercado, como a imprensa espanhola retrata nesta quinta-feira.

Depois de um verão marcado por três compras a custo zero (Franck Kessié, do Milan, Andreas Christensen, do Chelsea, e Héctor Bellerín, do Arsenal), os catalães preparam o próximo defeso com uma ideia: só gastar dinheiro em duas posições.

Leia também Vídeos Georgina Rodríguez fala da morte do filho e do apoio de Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez revelou, esta quarta-feira, um excerto da segunda temporada da série "Soy Georgina", que estreia na Netflix a 24 de março. Nesta parte, a companheira de Cristiano Ronaldo aborda a morte do filho à nascença e fala do apoio que recebeu por parte do avançado português. [vídeo Instagram Georgina Rodríguez]

Assim, de acordo com o AS, o Barcelona só deverá abrir os cordões à bolsa por um avançado e por um lateral direito. Gundogan, médio, e Iñigo Martínez, central, são as aquisições pretendidas a custo zero.

Juan Foyth, do Villarreal, e Vitor Roque, do Athletico Paranaense, serão os alvos do clube para as duas posições já referidas acima. A operação deverá custar, aproximadamente, 100 milhões de euros aos cofres do Barcelona.