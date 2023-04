Barcelona dá mais um passo rumo ao título espanhol e com goleada

Triunfo por quatro golos sem resposta em casa do Elche.

O Barcelona prossegue a bom ritmo rumo à conquista do título espanhol. A formação de Xavi festejou neste sábado a quarta vitória seguida no campeonato e com uma goleada (0-4) em casa do Elche, para a jornada 27.

Com golos aos 20' e 66', Lewandowski foi a grande figura de um jogo que teve também Ansu Fati (56') e Ferran Torres (70') na lista dos marcadores.

Numa altura em que são dados alguns passos tendo em vista o regresso de Messi, a equipa catalã lidera o campeonato com 71 pontos, mais 15 do que o Real Madrid, que tem um jogo a menos. O Elche é último, com apenas 13.