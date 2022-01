Com mais um empate, Barcelona continua sem conseguir regularidade desejada em La Liga

Redação com Lusa

Emblema "blaugrana" empatou com o Granada e foi ultrapassado pela Real Sociedad.

O Barcelona empatou este sábado 1-1 com o Granada, para a 20.ª jornada da Liga espanhola, liderada pelo Real Madrid, e foi ultrapassado pela Real Sociedad, que venceu por 1-0 o Celta de Vigo.

A formação catalã chegou à vantagem em casa do Granada através do holandês Luuk de Jong (0-1), aos 57 minutos, mas sofreu o golo do empate por Antonio Puertas (1-1), aos 89, quando se encontrava reduzida a 10 elementos por expulsão de Gavi.

O Barcelona, que sofreu a contrariedade da lesão de Eric Garcia, aos 54 minutos, voltou a marcar passo e segue provisoriamente no sexto lugar, com 32 pontos, a 14 do Real Madrid, que soma mais um jogo e ainda hoje recebe o Valência.

O Granada, do guarda-redes português Luís Maximiano (jogou a titular) e Domingos Duarte (entrou aos 68 minutos), somou o sétimo jogo consecutivo na Liga sem perder (três vitórias e quatro empates) e segue no 12.º posto, com 24 pontos.

A Real Sociedad regressou aos triunfos após um jejum de seis jogos, ao bater em casa por 1-0 o Celta de Vigo, com um golo de Mikel Oyarzabal, aos 13 minutos, e ascendeu ao quarto lugar, à condição, com 33 pontos, mais um do que o campeão Atlético de Madrid.

O Celta de Vigo, que vinha de dois triunfos seguidos, ocupa o 13.º lugar, com 23 pontos, com um de vantagem sobre o Osasuna, 14.º, que domingo recebe o Cádiz, que segue no penúltimo lugar, em zona de despromoção, com 14.

O lanterna-vermelha Levante, com o português Rúben Vezo a titular, somou o primeiro triunfo na prova ao bater em casa por 2-0 o Maiorca, com golos de Roberto Soldado, aos 47 minutos, e Jose Morales, aos 90+7, e soma agora 11 pontos na 20.ª e última posição.

O Maiorca, que sofreu a terceira derrota consecutiva, é 15.º, com 20 pontos.