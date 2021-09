Contrato expirou em 2018, mas Barcelona continua a "vestir" Nike

Nike (símbolo à esquerda do emblema do clube) continua a vestir os culé, mas o contrato expirou em 2018

Bartomeu, ex-líder do clube anunciou que o vínculo iria, em 2018, ser prolongado por mais dez anos, mas divergências no que toca a valores impediu a renovação do patrocínio

O contrato estabelecido entre o Barcelona e a Nike, marca desportiva norte-americana que equipa os culé há 23 anos, expirou em 2018, em função da não formalização de um pré-contrato de renovação, revelou, esta terça-feira, a agência espanhola EFE.

Dois anos antes de expirar o então contrato válido (em 2016), Josep Maria Bartomeu, à época presidente do Barcelona, anunciou que o vínculo iria ser prolongado por mais dez anos (até 2028) e que a Nike pagaria 105 milhões de euros fixos por cada época.

Como uma prova de boa-fé e dada até a ligação histórica (iniciado em 1998), a marca desportiva norte-americana antecipou, aliás, o envio de verbas para o clube espanhol para que este pudesse respeitar determinados pressupostos financeiros.

Porém, segundo a EFE, o novo contrato, que deveria ter sido assinado em julho de 2018, ficou guardado na gaveta por causa de divergências entre as partes, impedindo a renovação do patrocínio, ainda que ele continua a ser feito ao Barcelona.

Entretanto, e já com Joan Laporta na presidência do clube, houve reuniões com a Nike para a formalização do tal novo vínculo patrocinador, mas não se chegou a bom porto porque a marca norte-americana considera que os preços exigidos estão inflacionados.