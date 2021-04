Barcelona considera que seria "erro histórico" não integrar a Superliga europeia

Clube da Catalunha emitiu um comunicado oficial a propósito da aceitação do projeto de criação, por parte de 12 clubes fundadores, da competição elitista e no qual dá a entender que o assunto continuará em cima da mesa

A direção do Barcelona considerou, esta quinta-feira, que "teria sido um erro histórico" se recusasse o convite para integrar a restrita Superliga europeia, enumerando os motivos para tal, e defendeu uma reestruturação do futebol.

Em comunicado oficial, a propósito de "uma competição destinada a melhorar a qualidade e atratividade do produto", o executivo catalão sublinhou, nas primeiras linhas, a necessidade de assegurar a viabilidade económica da modalidade.

"São necessárias reformas estruturais para garantir a sustentabilidade financeira do futebol mundial e consolidar, e até aumentando, a base de adeptos em que se sustenta este desporto. Neste contexto, o Conselho de Administração acolheu, com urgência imediata, a oferta de fazer parte da Superliga", refere o Barcelona.

A direção do clube espanhol, um dos 12 proclamados fundadores da prova europeia, explicou que o "sim" foi dado com a convicção que teria sido um erro histórico recusar a oportunidade" e salientou a intenção "de estar sempre na vanguarda".

"Esta é uma parte indispensável da identidade do clube e do seu espírito desportivo, social e institucional", detalha o Barcelona em comunicado publicado no sítio oficial do clube da Catalunha na Internet.

O emblema espanhol, que mantém a intenção de criar a prova, reconhece que "é necessária uma análise muito aprofundada" sobre as reações despoletadas contra o projeto, sugerindo até "reformular a proposta inicial", e remeteu para os sócios a decisão da eventual participação.

"O Barcelona, como um clube que sempre foi e sempre será propriedade de cada um dos seus associados, reservou expressamente o direito de submeter tal decisão importante à aprovação final dos seus órgãos sociais competentes após cuidado e necessário estudo da proposta", pode ler-se.

A direção do clube da Catalunha fez questão de frisar, por fim, que o tribunal do comércio de Madrid determinou medidas cautelares para restringir o avanço da Superliga europeia e proibir eventuais sanções aplicadas pela UEFA.

"Consideramos igualmente importante destacar o facto objetivo de um Tribunal de Justiça já ter concedido a tutela judicial urgente solicitada, confirmando assim o direito de iniciativa dos clubes fundadores do projeto Superliga", juntaram os responsáveis blaugranas.

Em 18 de abril, Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e várias outras entidades.

A contestação dos adeptos e das autoridades governativas e desportivas foi imediata e, por isso, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea abandonaram o projeto na passada terça-feira, seguindo-se depois Atlético Madrid e Inter.

Leia o comunicado do Barcelona sobre a Superliga na íntegra.

"O Barcelona partilha a opinião da maioria dos grandes clubes de futebol europeus, e ainda mais dado o atual clima socioeconómico, de que são necessárias reformas estruturais para garantir a sustentabilidade financeira e a viabilidade do futebol mundial, melhorando o produto que é oferecido aos adeptos de todo o mundo e consolidando e até aumentando a base de adeptos em que se sustenta este desporto, que é o seu esteio e maior força.

Neste contexto, o Conselho de Administração do Barcelona acolheu, com urgência imediata, a oferta de fazer parte, como membro fundador, da Superliga, competição destinado a melhorar a qualidade e atratividade do produto oferecido aos adeptos do futebol e, ao mesmo tempo, e como um dos princípios mais inalienáveis do Barcelona, procurar novas fórmulas de solidariedade para com a família do futebol.

A decisão foi tomada com a convicção de que teria sido um erro histórico recusar a oportunidade de fazer parte deste projeto como um de seus membros fundadores.

Como um dos maiores clubes desportivos do mundo, a nossa intenção será estar sempre na vanguarda, sendo esta uma parte indispensável da identidade do clube e do seu espírito desportivo, social e institucional.

Em qualquer caso, o Barcelona, como um clube que sempre foi e sempre será propriedade de cada um dos seus membros, reservou-se expressamente o direito de submeter tal decisão importante à aprovação final dos seus órgãos sociais competentes após um cuidado e necessário estudo da proposta.



Dada a reação pública que o referido projeto gerou em muitos e vários âmbitos, não há dúvida de que o Barcelona reconhece que é necessária uma análise muito mais aprofundada das razões que causaram esta reação, a fim de reconsiderar, se necessário, a proposta originalmente formulada e resolver todas essas questões, sempre para o bem do interesse geral do mundo do futebol. Essa análise aprofundada requer tempo e a compostura necessária para evitar qualquer ação precipitada.



Consideramos igualmente importante destacar o facto objetivo de um Tribunal de Justiça já ter concedido a tutela judicial urgente solicitada, confirmando assim o direito de iniciativa dos clubes fundadores do projeto Superliga. A este respeito, o Barcelona considera que seria impróprio que o necessário processo de reflexão e debate se estabelecesse sob critérios de pressões e intimidações injustificadas.



Apesar de estar perfeitamente ciente da importância e do interesse suscitado por esta matéria, bem como da necessidade de agir sempre com a máxima transparência, o Barcelona agirá em todos os momentos com a devida prudência e pede a máxima compreensão, respeito e acima de tudo paciência entre os torcedores do Barcelona e a opinião pública em geral."