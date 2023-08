Barcelona conseguiu inscrever mais três jogadores, mas ainda há ausências

Questões económicas dificultam a inscrição dos jogadores na LaLiga e há ausências a destacar nos convocados para o jogo deste domingo.

Depois de Ilkay Gungodan, o reforço Oriol Romeu também já foi inscrito pelo Barcelona na LaLiga. A este juntam-se Sergi Roberto e Abde. Mas há ainda quem aguarda luz verde para poder competir.

Marcos Alonso e Iñaki Peña ainda não estão "oficiais" e não foram convocados para o jogo deste domingo (20h30) diante do Getafe, da primeira jornada do campeonato espanhol. O mesmo se pode dizer a respeito do reforço Iñigo Martínez, que está lesionado e, portanto, pode esperar mais algum tempo, e de Sergiño Dest e Lenglet.

O Barça está com dificuldades na inscrição dos atletas devido ao teto salarial imposto pela LaLiga - a saída de Dembélé para o PSG aliviou a carga com os ordenados e já mais futebolistas foram inscritos.

A lista de convocados: