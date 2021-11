Barcelona confirma regresso de Dani Alves: confira os detalhes já conhecidos

Experiente lateral anunciado como reforço esta sexta-feira.

O Barcelona oficializou esta sexta-feira a contratação de Dani Alves. Trata-se do regresso de uma cara bem conhecida do clube e que se encontrava livre no mercado, depois de deixar o São Paulo, do Brasil, em setembro.

Segundo informou o clube espanhol, o internacional brasileiro assinou um vínculo válido até final da temporada e começará a treinar na próxima semana. Não poderá, todavia, jogar até à reabertura do mercado, em janeiro.

Em 17 de setembro, o São Paulo anunciou a rescisão do contrato com o lateral, que tinha a duração até dezembro de 2022.

A saída do experiente lateral-direito, de 38 anos, do clube paulista surgiu na sequência de um conflito entre as duas partes, devido a uma dívida de quase dois milhões de euros ao futebolista, que ao longo da carreira representou outros emblemas como o Sevilha, Juventus e Paris Saint-Germain.

Com 46 títulos no palmarés, 23 dos quais no Barça, Dani Alves é o jogador mais titulado no futebol sénior. Recentemente, venceu a medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.