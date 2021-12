Barcelona com um caso positivo de covid-19 antes do regresso ao trabalho

Clément Lenglet, defesa do Barcelona

Central terá sido o único a testar positivo na bateria de testes realizados esta segunda-feira.

Clement Lenglet, central do Barcelona, terá testado positivo à covid-19 na mais recente bateria de testes realizada ao plantel do emblema "blaugrana", de acordo com o diário "Ara".

O Barcelona regressará ao trabalho na terça-feira, 28 de dezembro, tendo os testes sido realizados como medida de prevenção.

A formação orientada por Xavi Hernández não poderá então contar com o internacional francês no encontro de domingo, frente ao Maiorca, agendado para as 20h00 e a contar para a 19.ª nona jornada de La Liga.