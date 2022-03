Barcelona com números do limite salarial "no vermelho"

Depois das contratações no mercado de inverno, os números do limite salarial do Barcelona agravaram-se. Está a gastar mais 144 milhões de euros do que o permitido.

A La Liga divulgou esta segunda-feira dados sobre as contas dos clubes das duas principais divisões do futebol espanhol, com destaque para a atualização dos limites salariais. E os números do Barcelona saltam à vista.

O emblema da Catalunha, depois do mercado de inverno, tem um limite salarial negativo de 144,353 milhões de euros. No início da época, recorde-se, era de 97 milhões de euros. A alteração prende-se com as contratações de Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré e Dani Alves.

O Barça é o único clube a apresentar valores negativos.

O rival Real Madrid, pelo contrário, tem bastante folga, continuando com um teto salarial de 739 milhões de euros. Os merengues não se reforçaram no mercado de inverno, importa lembrar. Sevilha (199 milhões) e Atlético Madrid (161 milhões) também seguem folgados.

O custo do plantel desportivo é a quantidade de dinheiro que cada equipa pode gastar com jogadores e equipa técnica e engloba salários, prémios, comissões, etc.