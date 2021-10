Barcelona cobra entre dois a três milhões de euros para jogar Maradona Cup

Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona vai ganhar entre dois a três milhões de euros para disputar a Maradona Cup, frente ao Boca Juniors, na Arábia Saudita.

No dia 14 de dezembro, Barcelona e Boca Juniors vão homenagear Diego Armando Maradona com a disputa do troféu Maradona Cup, em Riade, capital da Arábia Saudita. E para isso, de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, os blaugrana vão receber uma quantia entre os dois e os três milhões de euros.

A publicação refere ainda que, inicialmente, estava previsto que o jogo fosse entre o Barcelona e o Nápoles, mas os italianos pediram cinco milhões de euros, além do pagamento de hotel e viagens para os familiares dos jogadores, motivo pelo qual a escolha acabou por recair sobre os argentinos de Buenos Aires.