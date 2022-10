Barcelona bate Valência com golo de Lewandowski nos descontos

Na ronda 12 do campeonato espanhol.

O Barcelona ganhou no terreno do Valência, por 1-0, com o avançado polaco Robert Lewandowski a apontar aos 90+3 minutos o único golo da partida da 12.ª jornada da liga espanhola de futebol.

A partida parecia destinada ao empate, mas o matador Lewandoski deu os três pontos à formação de Barcelona já nos descontos.

Com a vitória, o Barcelona ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar, com 31 pontos, os mesmos do que o Real Madrid, que recebe no domingo o Girona.

O Valência, que somou o quarto jogo sem vencer e a segunda derrota seguida, é 10.º classificado.

O encontro ficou marcado pela lesão do avançado Edinson Cavani, ainda na primeira parte, a menos de um mês do arranque do Mundial'2022, no qual o Uruguai é adversário de Portugal.

Em crise continua o Sevilha, que perdeu em casa com o Raio Vallecano, por 1-0, caindo para o 16.º lugar, com apenas 10 pontos, com a equipa dos arredores de Madrid a subir ao oitavo lugar, com 18.