Barcelona bate Rayo Vallecano e segue para os "quartos" da Taça do Rei

Redação com Lusa

Trincão foi titular na vitória do Barcelona, mas saiu aos 68 minutos.

O Barcelona apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei, ao vencer o Rayo Vallecano, em Madrid, por 2-1, num jogo em que Lionel Messi puxou dos galões para iniciar a reviravolta.

O atual quarto classificado da II Liga espanhola adiantou-se no marcador aos 63 minutos, pelo médio Fran Garcia, deixando a eliminatória em risco para os catalães, mas Lionel Messi deu início à viragem do marcador ao minuto 70, após assistência do internacional francês Antoine Griezmann.

A reviravolta seria consumada aos 80 minutos, pelo internacional holandês Frank de Jong, na sequência de cruzamento de Jordi Alba, já sem o internacional português Francisco Trincão, a quem o treinador Ronald Koeman decidiu dar uma oportunidade, concedendo-lhe hoje a titularidade.

O jovem extremo português foi substituído aos 68 minutos, com o Barcelona em desvantagem no marcador, pelo internacional francês Ousmane Dembelé.

Noutro jogo dos oitavos, o Sevilha precisou apenas da primeira parte para resolver a seu favor a passagem para os quartos de final frente ao Valência, com três golos no espaço de 18 minutos, aos 20, 33 e 38, que selaram o destino da eliminatória.

O veterano ponta de lança holandês Luuk de Jong bisou, aos 20 e 33 minutos, e o médio croata Ivan Rakitic, ex-Barcelona, fechou a contagem, aos 38, perante um Valência de quem se esperava mais oposição.

O internacional português Gonçalo Guedes ficou fora da convocatória do Valência, por opção do treinador Javi Gracia, ele que tem vindo a perder influência desde a chegada do novo treinador.

Deixou de ser titular e somou poucos minutos desde que foi expulso frente ao Granada no último jogo de 2020, sendo que em 2021 foi apenas titular na Taça do Rei, nos jogos com os modestos Yeclano e Alcorcón, enquanto na Liga foi apenas utilizado como suplente frente a Osasuna e Atlético Madrid.

Os ventos também não correm de feição ao seu compatriota Thierry Correia, visto que nem foi convocado para este jogo da Taça do Rei, depois de, na última partida para a Liga perante o Atlético Madrid, ter ficado ligado ao golo de João Félix, ao permitir que este surgisse nas suas costas a marcar o primeiro golo dos colchoneros, que venceram por 3-1 no Wanda Metropolitano.

Finalmente, o Almeria, atual terceiro classificado da II Liga, treinado pelo português José Gomes, e o Osasuna, atual 17.º classificado da I Liga, não foram além de um nulo no tempo regulamentar e prolongamento, pelo que foi necessário recorrer aos pontapés de penálti para decidir quem seguia para os quartos de final.

O Almeria acabou por ser mais competente na decisão das grandes penalidades, ao converter cinco contra quatro do Osasuna, em seis tentativas, cabendo ao internacional sub-21 português João Carvalho marcar o último penálti, que colocou a sua equipa nos quartos de final da Taça do Rei.

João Carvalho tinha sido lançado em campo no decorrer do prolongamento, aos 106 minutos, tal como o seu compatriota Ivanildo Fernandes.