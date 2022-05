Barcelona bate Celta e dá passo importante para garantir segundo lugar

O FC Barcelona soma 72 pontos em 36 jogos, mais sete do que o Sevilha, com 65, que quarta-feira recebe o Maiorca, e oito do que o Atlético Madrid, que visita o Elche. O Celta de Vigo é 11.º, já garantindo a permanência, com 43 pontos

O Barcelona reforçou hoje a sua candidatura ao segundo lugar da Liga espanhola, numa 36.ª jornada na qual o Granada deu novo passo importante rumo à manutenção.

Em Camp Nou, o triunfo "blaugrana" começou a desenhar-se aos 30 minutos pelo avançado holandês Memphis Depay, no primeiro remate da equipa no jogo.

De uma bola solta na área, o avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez o 2-0 aos 41, com pontapé desajeitado, antes de fazer o terceiro, aos 48, novamente a passe do francês Ousmane Dembele, com quem já tinha feito dupla nos alemães do Borussia Dortmund.

De um mau passe do guarda-redes surgiu o golo dos galegos, com a bola a chegar a Iago Aspas, que aos 50 reduziu para 3-1, mas as aspirações dos forasteiros ruíram oito minutos depois, com a expulsão do defesa colombiano Jeison Murillo.

O momento do jogo surgiu pouco depois, num choque de cabeças entre Ronald Araújo e o seu colega de equipa Gavi, que levou o central uruguaio a sair em maca, depois de vários minutos a ser assistido em campo. O FC Barcelona já informou que se trata de uma concussão e que o atleta foi transportado para uma unidade hospitalar para fazer mais exames.

