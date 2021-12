Barcelona avança por possível reforço e aproxima-se de renovação mais aguardada

Dembélé e Ferrán Torres estão mais próximos de jogarem juntos no Barcelona em 2022.

Eliminado da Liga dos Campeões após mais uma derrota com o Bayern na última quarta-feira, o Barcelona tenta dar uma satisfação aos adeptos com reforços. Dois nomes que rondam o Camp Nou nas últimas semanas parecem mais próximos de um desfecho positivo para os catalães.

Avançado espanhol na segunda época no Manchester City, Ferrán Torres é um desejo "público" do treinador Xavi Hernández. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o jogador de 21 anos estará "louco" para jogar no Barça e o caminho para fazê-lo regressar a Espanha estará mais próximo.

O pagamento da cláusula de rescisão era o grande problema em questão. O City não abre mão de receber 60 milhões de euros, enquanto o Barcelona queria pagar 45 milhões de euros. Uma fonte do jornal espanhol, entretanto, garante que os clubes estão mais próximos de um valor bom para os dois lados e espera-se que um desfecho aconteça nas próximas semanas.

Outro avanço positivo para os catalães está na conta de Ousmane Dembélé. O avançado encerra o contrato a 1 de julho de 2022 e o Barcelona não quer perdê-lo, apesar de muitos outros clubes também desejarem o avançado de 24 anos. O clube aumentou a proposta para estender o contrato com o internacional francês. O jornalista Gerard Romero estima que os valores estão em torno de 7,5 milhões euros fixos limpos por ano, mais variáveis ​​que podem chegar a 11,5 milhões de euros.