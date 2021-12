Barcelona ativo no mercado e agora numa disputa com o Palmeiras de Abel

Augustín Álvarez, jogador de 20 anos, é destaque do Peñarol, do Uruguai.

São muitos os nomes ligados ao Barcelona nos último tempos. Entre figuras conhecidas, como Ferrán Torres (Manchester City) e Cavani (Manchester United), um novo nome surge com maior força na imprensa espanhola como possível reforço culé. Trata-se de Augustín Álvarez, jogador de 20 anos, destaque do Peñarol, do Uruguai. Outra opção sul-americana seria Matías Arezo , do River Plate de Montevidéu.

Campeão nacional e internacional pela seleção do seu país, Augustín Álvarez marcou 23 golos em 39 jogos esta temporada. Foram dez golos na Taça Sul-Americana e mais 13 no campeonato uruguaio. O avançado é apontado pelo "Mundo Deportivo" como "acessível" ao Barcelona, com uma cláusula de rescisão que rondaria os 12 milhões de euros.

Ressalte-se que, no Brasil, o jogador também é apontado como um possível reforço do Palmeiras. A equipa treinada pelo português Abel Ferreira estaria a acompanhar o jogador, assim noticiou esta semana o site "Yahoo".

Outro jovem promissor no campeonato uruguaio é Matías Arezo, do River Plate de Montevidéu. Aos 19 anos, o avançado marcou 16 golos e fez cinco assistências em 29 jogos esta temporada. O "Mundo Deportivo" aponta os 8 milhões de euros da cláusula de rescisão e garante que o Barcelona também observa o jogador, mas de maneira secundária, tendo Álvarez como prioridade.