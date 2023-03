"Barcelona ativa operação Manchester City" com o português "de sempre" em foco

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clube espanhol estará interessado em cinco jogadores da formação comandada por Pep Guardiola.

O Barcelona estará interessado em cinco jogadores da formação comandada por Pep Guardiola e, segundo escreve o jornal "Sport" este domingo, estará mesmo a ativar a "operação Manchester City". De acordo com o jornal desportivo espanhol, Bernardo Silva é a prioridade do emblema blaugrana, que tentará novamente a contratação do internacional português no verão.

Laporte - dado o alegado interesse em contratar Gvardiol, os citizens colocá-lo-iam no mercado -, Rodri - o interesse é real, mas será neste momento uma contratação impossível; Guardiola não o deixa sair, mas no Barça veem-no como o substituto perfeito para Busquets -, Gundogan - termina contrato no final da temporada - e Julián Álvarez - começa a ter mais participação nos citizens, mas se houver possibilidade, o Barcelona gostaria de empréstimo - serão os restantes alvos.