Barcelona assolado por lesões: três nomes juntam-se a Pedri e Dembélé

Atual líder da LaLiga já confirmou a lesão de Frenkie de Jong, sendo que Ronald Araújo e Andreas Christensen também serão avaliados pela equipa médica nas próximas horas.

Numa altura em que o Barcelona já confirmou que Frenkie de Jong se juntou ao boletim clínico do clube, devido a ter sofrido uma lesão na coxa da perna esquerda no último El Clásico frente ao Real Madrid, em Camp Nou, que venceu por 2-1, o jornal espanhol Marca garante que mais dois nomes podem seguir-se.

O defesa Ronald Araújo também saiu com queixas da partida frente ao rival madrileno, devendo ser analisado pela equipa médica do Barça nas próximas horas, tal como o central Andreas Christensen, que magoou o gémeo da perna esquerda na vitória da Dinamarca frente à Finlândia (3-1), na quinta-feira.

De volta a De Jong, a lesão sofrida frente ao rival madrileno motivou a sua dispensa da seleção dos Países Baixos, que vai arrancar a qualificação para o Euro'2024 com jogos frente à França (hoje, às 19h45) e Gibraltar, no dia 27 de março. O Barcelona acrescentou que o regresso do médio "dependerá da sua recuperação".

Recorde-se que o boletim clínico do Barcelona já contava com Pedri, que recupera de uma lesão no reto femoral da perna direita, o que deverá ditar mais de um mês de paragem, e Ousmane Dembélé, lesionado na perna esquerda.