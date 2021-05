Barcelona apresentou proposta a Messi, avança canal catalão

Contrato do astro argentino termina no final de junho, mas o Barça aposta na continuidade do capitão.

Se a saída de Lionel Messi do Barcelona chegou a ser dada como certa, a verdade é que, agora, há mais indícios a apontarem para a permanência do camisola 10 "blaugrana" em Camp Nou.

Segundo o canal TV3, o clube avançou com uma proposta de renovação e aguarda por uma resposta do craque argentino, numa altura em que este se encontra no país natal, a preparar os jogos da seleção alviceleste para a qualificação do Mundial'2022 e, posteriormente, da Copa América.

Noutro sentido, pessoas próximas de "La Pulga" asseguram que Messi ainda não tem qualquer oferta oficial em mãos.

O contrato de Messi expira no final de junho, mas a ESPN adianta que, na quarta-feira, decorreu uma reunião entre Joan Laporta, presidente do Barça, e Joreg Messi, pai do astro das pampas. No final do encontro, o ambiente era de tranqulidade e boa disposição, razões que apontam para um desfecho satisfatório para ambas as partes.

A intenção do Barcelona é clara: manter Leo, capitão de equipa e principal figura do clube, no plantel, que deverá ser reforçado com nomes de peso. Wijnaldum está muito perto de assinar, segundo a imprensa local. Aguero, Memphis Depay e Eric García deverao seguir-se.