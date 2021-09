Barcelona aposta em jovem promessa turca: saiba os pormenores

Emre Demir é indicado, pela Imprensa desportiva da Turquia, como um dos mais emergentes talentos do país

Indicado, pela Imprensa desportiva da Turquia, como um dos mais emergentes talento do país, o jovem médio Emre Demir, produto das camadas de formação do Kayserispor, foi anunciado, esta quinta-feira, como futuro futebolista do Barcelona.

O clube catalão desembolsou dois milhões de euros para convencer os responsáveis do emblema da I Liga turca a deixar rumar Demir para Camp Nou, o que fará apenas na próxima época, pelo que vai cumprir integralmente 2021/22 no futebol turco.

A expectativa em torno de Demir ficou demonstrada no contrato assinado. Valido até junho de 2027, o mesmo prevê uma cláusula de rescisão cifrada em 400 milhões de euros, pelo que os blaugranas reconhecem-lhe elevada capacidade de progressão.

Além de desempenhar a função de centrocampista interior, Emre Demir pode também atuar nos corredores laterais, como ala, e é dono de apurados dotes técnicos.